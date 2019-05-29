PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨為2020總統初選焦頭爛額，總統蔡英文與前行政院長賴清德的網內互打，延燒至今愈演愈烈。賴更上節目坦言，縱然這局敗陣自己政治生命結束，也不後悔。網友卻直言，反正行政院等於「輸家收容所」。

賴清德受節目《辣新聞》訪問，主持人周玉蔻表示：「如果你輸了呢，你的政治生命就結束了！」賴則回道：「我已經講了，我接受初選的結果，然後就支持贏的人。」

不僅如此，賴清德更表示，也有人建議反正2020總統大選很難打，自己不妨等2024年再出來，也是「保護自己」；但賴表示自己接受台南市民與台灣社會栽培20幾年，在民進黨與台灣局勢最困阨的當下，他不該先考慮自己，而是該勇於承擔，自己絕不能袖手旁觀。

對此，有網友不客氣表示：「行政院＝輸家收容所。」

其他網友紛紛留言：「現在不鬥，也是結束啊」、「別急啊，資進黨我只服姚姚」、「到底再急什麼，等蔡做完八年再來也不遲吧」、「現在認輸，比賽就結束了」、「能堅持跟作弊小英拚那麼久 也真的很厲害了」、「沒關係，到時候隨便找個神明背書一下就能東山再起了」、「好了啦，金孫你有完沒完啊，就是個背骨又自戀的傢伙」、「蔡英文真的滿可惡的，用公家資源輔選又輸不起」、「把自己想得太偉大了吧……」

(中時電子報)