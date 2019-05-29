FedEx在微博公開道歉稱「對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件。」陸網友砲轟。(微博)

FedEx 23日原先在微博否認此事。(微博)

遭到美國封殺的大陸科技巨擘華為24日透露，美國聯邦快遞（FedEx）擅自將華為內部郵寄的兩個包裹轉運至美國，並欲對另外兩個華為包裹「如法炮製」。FedEx在微博公開道歉稱「對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件。」陸網友砲轟「信你個鬼」。

陷入中美科技戰漩渦的中國電信業龍頭華為，再遭逢重要商業文件被擅改轉寄到美國的詭異事件。華為28日提供追蹤紀錄為證，美國聯邦快遞（FedEx）在未經過授權的情況下，將該公司原應送至亞洲的包裹轉運至美國，華為將評估與FedEx的合作關係，且已向中國的郵務主管機關發出投訴。

華為28日向路透社表示，華為提供FedEx的貨件追蹤資料擷圖顯示，兩件分別從19日及20日從東京原先預訂寄往中國大陸，卻在23日時被送至位於FedEx田納西州的曼非斯總部。另外，原先17日從越南河內寄往香港與新加坡的華為辦公室，21日分別送至目的地後，顯示「投遞異常」。路透社未能確認華為提供的追蹤資料是否為真。

FedEx 23日原先在微博否認此事，但昨日下午5點改口，在官方微博發表道歉聲明稱「我們重視所有的客戶，他們每天交付給我們超過1500萬個包裹。我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉。我們確認，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件。有關貨件正在退還至發貨方途中。該事件不能代表我們全球超過45萬名員工每天都致力於為客戶提供其所期望的高品質運輸服務。」

道歉文底下留言破5萬則，陸網友留言「信你個鬼，你這個品牌永遠拉黑」、「偏偏在美國強力打壓華為的時候，偏偏是華為的快遞，偏偏去了美國。好巧呦」、「敢不敢讓聯邦快遞美國總部，一樣的聲明，寫一遍？玩什麼文字遊戲呢？」、「為什麼偏偏丟了華為的。」、「世界那麼大，偏丟去美國？？？」、「這話你自己信嗎？」、「從1500萬個包裹中挑選出來4個華為的包裹郵寄到美國，45萬名員工真的太辛苦了！！」、「哎喲喂 打臉？之前不是說不符合事實嘛？賣國狗腿子 美國人是真的自由民主的國家啊 什麼事都幹得出來 噁心死」、「聯邦快遞幫美國政府盜竊檔，竊取華為技術」。

(中時電子報)