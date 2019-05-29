高雄市長韓國瑜辦公室遭前朝陳菊的攝影官侵入，引發議論。行政院副院長陳其邁質疑韓「政治攻防要有證據」，韓國瑜昨則認為陳其邁身為行政院副院長，應主動交辦法務部嚴查，不要有過多政治聯想。對此，前國民黨立委孫大千列出七個問題，並轟高雄市的綠營政治人物到底是在害怕什麼？

韓國瑜昨表示，有個人能在他上班約1個月期間、半夜潛入他的辦公室5次，辦公室裡又沒有現金，這位人士到底要幹什麼，且如今檢察官正式進入調查，種種疑點，希望陳其邁能夠正視。韓說大家都有機會為公職服務，但不應被如此對待，陳其邁也是公職人員，且身為行政院副院長，甚至可以主動交辦法務部、高雄地檢署嚴格偵辦此案，「他是副院長，此時不宜過多政治聯想」。

對此，孫大千在臉書發文指出，真相只有一個，並列出數個問題要大家思考。孫首先表示，陳菊的前攝影官既然在2010年就歸建了，怎麼可能在2019年韓國瑜上任後，才突然開始侵入市長室偷竊物品呢？二、為什麼一位前任攝影官會持有市長室的鑰匙？是歸建時沒有交接？還是最近才有人交給他的？三、市長室又不是家樂福，有必要每隔幾天就進去偷一次東西嗎？

至於第四點，孫大千質疑，如果只是為了偷一些小紅包、花燈、帽子、和鉛筆，也應該去偷倉庫吧？怎麼會去偷市長室呢？五、有規律性的潛入市長室，有沒有可能是去更換監聽或是監視設備的電池和記憶卡呢？六、如果今天是民進黨籍的市長辦公室被定期侵入，綠營政治人物會說得如此的雲淡風輕嗎？七、高雄市民進黨政治人物硬是要解釋為單純的偷竊事件，如此的大事化小，小事化無，究竟是想要掩飾什麼呢？

(中時電子報)