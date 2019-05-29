南科管理局5月31日將於一樓演藝廳辦理科技人才媒合會，有興趣民眾可以先掃取QR CODE投遞履歷，或當天自備履歷前往。（南科提供）

南科徵才活動又來了，南科管理局與成大南科產學協會合作，5月31日將於南科管理局一樓演藝廳辦理科技人才媒合會，本次活動有15家重量級上市櫃科技公司與中央研究單位共同徵才，釋出近3000個職缺。

活動特別配合科技部Raise計畫辦公室高階主管人才庫，31日在南科設專區，媒合國內博士至園區廠商工作，目前已吸引了數十名博士報名。

當日除了博士人才外，台積電北中南聯招釋出近2000個職缺；其他徵才企業包含啟碁科技、奇景光電、瀚宇彩晶、南茂科技、能元科技、台灣穗高、萬潤科技、台灣神隆、宏捷科技、力煒奈米科技、國家中山科學研究院等。

上列園區多家大小企業紛紛提供優渥薪資條件，希望轉職求職動起來。交通方式可搭乘火車至南科火車站下車，轉搭免費接駁車抵Park 17商場後，步行至對面南科管理局一樓會場。

即將進入畢業旺季，畢業生接下來就要進入職場，求職卡位要趁早，有興趣朝向科技相關產業發展或轉職的朋友，不妨把握機會，可以先掃取QR CODE投遞履歷，或當天自備履歷前往，掌握「鮮」機，創造美好「薪」情。

(中時 )