女童滿臉瘀青宛如貓熊，模樣令人不捨。（照片來源：臉書社團《新竹爆料公社》）

新竹又傳出虐童事件？臉書社團《新竹爆料公社》昨（28日）晚深夜貼出一篇求救文，請大家幫忙尋找一名2歲女童，該女童媽媽離婚後再婚，女童疑似遭繼父家暴，每次見到身上都有新傷痕。保母表示女童週日被媽媽帶走後就失聯，拜託網友協助尋找。好消息是，新竹縣社會處已找到女童和1個3個月大嬰兒，2個孩子目前都已安置。

《新竹爆料公社》昨晚貼出一名約2歲女童多張照片，照片中女童明顯可看見臉部、身體滿佈瘀青，宛如一隻貓熊，相當令人不忍。求救網友表示，自己是新豐人，是妹妹的保母，從妹妹3個月大就帶她到現在。保母表示妹妹很可憐，媽媽離婚後再婚，從小就被媽媽再婚的配偶家暴，每次看到妹妹身上又多了傷痕，讓他很心疼。

保母說妹妹上星期日被媽媽帶回去後，隔天就失蹤了，媽媽也一直不接電話，雖然已經報警，但還是想請廣大社友幫忙分享文章幫忙一起找到妹妹，很怕妹妹會出事。

不過稍晚傳出好消息，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君在臉書發文表示，新竹縣社會處已於昨天下午找到妹妹，另外還有一名3個月大嬰兒，2名小孩都已安置。

王薇君說，這個案子新竹縣社會處已經追好幾天了，透過警方積極協助定位才找到人，並向最辛苦社工、警察致敬。

(中時電子報)