NBA》杜蘭特前往多倫多 G2可望復出 08:572019/05/29 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雅虎體育報導杜蘭特將隨隊前往多倫多，意味著有可能在總決賽第二戰復出上陣。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然杜蘭特確定無法趕在總決賽首戰傷癒歸隊，但他仍將隨隊前往多倫多，預計G2就能復出參賽。 NBA》布萊恩替湖人招攬厄文 杜蘭特在西區季後賽次輪與火箭的系列賽第五戰拉傷小腿，不但錯過了第六戰，而且連西區決賽整個系列賽都在傷兵名單中，如果加上總決賽首戰，杜蘭特將缺席6場比賽。 勇士在少了杜蘭特的情況下，不但4比2擊敗火箭，就連西區決賽都是直落四橫掃拓荒者，連續5年殺進總冠軍賽，朝著3連霸目標邁進。 《雅虎體育》記者海恩斯報導，杜蘭特將隨著球隊前往多倫多，意味著有可能在第二場比賽回到球場上。 (中時電子報) #杜蘭特 #勇士 #暴龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》缺陣顛倒勇 杜蘭特回不去了 04:102019/05/25 運動天地 NBA》杜蘭特愛打口水戰的原因 07:192019/05/25 體育 NBA》進度超前？考辛斯參加隊內對抗賽 08:242019/05/25 體育 NBA》柯瑞：別再挑撥杜蘭特和勇士關係 10:102019/05/25 體育 NBA》老球星告誡KD：當心變成尤英 07:352019/05/26 體育 NBA》傷痛萌生退意 伊戈達拉：我老了 08:082019/05/26 體育 NBA》暴龍33％機率摘冠 比騎士略高 07:532019/05/27 體育 NBA》里歐納德舅舅：他常稱讚多倫多 08:272019/05/27 體育 公托中心讓家長等得好心急 嘉義市今年將增3處公托 19:132019/05/27 生活 NBA》總決賽G1杜蘭特缺席 考辛斯可望歸隊 08:372019/05/28 體育 體育熱門新聞 NBA》勇士成公敵？ 全美47州挺暴龍 - 體育 MLB》等608天再上大聯盟 王維中2局無失分 - MLB NBA》缺陣顛倒勇 杜蘭特回不去了 - 運動天地 - 中國時報 影》大谷躲過三振敲致勝安 運動家終結者抓狂 - 體育 NBA》布萊恩替湖人招攬厄文 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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