雖然杜蘭特確定無法趕在總決賽首戰傷癒歸隊，但他仍將隨隊前往多倫多，預計G2就能復出參賽。

杜蘭特在西區季後賽次輪與火箭的系列賽第五戰拉傷小腿，不但錯過了第六戰，而且連西區決賽整個系列賽都在傷兵名單中，如果加上總決賽首戰，杜蘭特將缺席6場比賽。

勇士在少了杜蘭特的情況下，不但4比2擊敗火箭，就連西區決賽都是直落四橫掃拓荒者，連續5年殺進總冠軍賽，朝著3連霸目標邁進。

《雅虎體育》記者海恩斯報導，杜蘭特將隨著球隊前往多倫多，意味著有可能在第二場比賽回到球場上。

(中時電子報)