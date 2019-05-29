李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行

立法院昨院會針對中選會主委李進勇的人事案進行表決，儘管在野黨國民黨強力阻撓，仍擋不住民進黨的多數優勢，李進勇順利在民進黨支持下過關，成為中選會主委。這項人事案引發爭議，網友紛紛砲轟民進黨「敲響了自己的喪鐘，2020消滅它」、「所有獨立機關都被民進黨東廠化」。

民進黨政府提名該黨籍人士李進勇出任中選會主委，儘管李在被提名後已退黨，仍引發外界質疑辦理選務能否中立之問題。國民黨昨強力阻撓，一早先破壞圈票處、搶走票匭，下午更在開票時丟水球阻撓，最後李進勇仍獲得65張同意票，不同意2張，無效票3張，順利出任中選會主委。

這項人事案在網路上引起許多議論，網友紛紛砲轟民進黨「民進黨敲響了自己的喪鐘，2020消滅它」、「所有獨立機關都被民進黨東廠化」、「民主黑暗史」、「找個政黨顏色鮮明的人做中選會主委難道台灣是沒人了嗎？」、「中選會已死」、「厚臉皮天下無敵 哪有這麼不要臉的人」、「無恥的執政者」。

網友Gjoy也在PTT發文指出，立法院昨又打架，李進勇這個爭議人物影響有多深遠，大家怎麼看？對此，許多網友無奈表示「民進黨獨裁成這樣還有人挺得下去，對這個社會失望」、「民進黨用人有在管什麼爭議嗎」、「前任的無感雲林縣長」、「明年就知道啦」。

(中時電子報)