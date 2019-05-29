人體中除了「壞膽固醇(LDL)」是造成動脈硬化的元凶以外，日本教授橫手幸太郎表示，其實還有一種恐怖膽固醇「RLP膽固醇」更加危險。它無法被免疫細胞分解，且在受傷血管壁上結塊，使動脈硬化的風險大增，造成猝死。而「RLP膽固醇」最常出現在體重增加10kg以上、愛吃餐後甜點的人身上產生。

早安健康報導，日本千葉大學醫學部附屬醫院副院長，兼內分泌代謝‧血液‧老年內科學教授橫手幸太郎說道，食物脂肪被吸收後會轉化成「膽固醇、三酸甘油脂」送往血管。

橫手幸太郎說，如果血液裡膽固醇過高，膽固醇就會附著在三酸甘油脂上面、難以分離，留在血液中變成「RLP膽固醇」，跑到受傷血管壁上結塊，比LDL膽固醇更容易引發動脈硬化，因此又稱「恐怖膽固醇」。

日本醫學博士栗原毅的著作也指出，就算RLP膽固醇沒有氧化，免疫細胞也會把它當作異物攻擊，卻分解不了它，反而讓它附著在血管壁，讓動脈硬化機率大增。

橫手幸太郎指出，「體重比起自己20幾歲的時候，增加了10kg以上」以及「喜歡在餐後吃甜食」的人，可能身體裡已有RLP膽固醇問題。他建議每天多爬樓梯，讓人體肌肉製造脂肪分解酵素「LPL」，就能透過鍛鍊肌肉量預防RLP膽固醇生成。

(中時電子報)