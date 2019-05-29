2019.05.28新聞深喉嚨 出訪機密曝光、會議內容外洩...韓市府「內鬼難防」搞破壞？

中美貿易戰如火如荼，國家與國際事務專家賴岳謙昨日在《新聞深喉嚨》說，原本以為美國對大陸是實施貿易戰，事實上是經濟戰，經濟戰就是一個長期的戰略。美國發現中國大陸的經濟快要超美了，平準購買力已經超過美國，以現在的匯差來說的話，5年左右最多10年內，中國大陸一定會超過美國。

美國總統川普簽署行政令，宣布國家緊急狀態，限制美國企業購買威脅國安的產品及技術，商務部將華為列入出口管制黑名單。19日傳出Google將停止向華為提供技術支援，並終止與其在 Android 及 Google 服務方面的相關合作。但21日美國政府又宣布華為禁令獲得90天展延，據傳是因為大陸要對波音動手，美國因此縮手。

國家與國際事務專家賴岳謙昨日在《新聞深喉嚨》說，原本以為美國對大陸是實施貿易戰，事實上是經濟戰，經濟戰就是一個長期的戰略。美國發現中國大陸的經濟快要超美了，平準購買力已經超過美國，以現在的匯差來說的話，5年左右最多10年內，中國大陸一定會超過美國。

另外讓美國最擔心的是中國大陸產品科技含量越來越高，很多產品都已經領先了。賴岳謙說，華為已經領先美國5G 3年了，美國自己都承認了。通訊產品領先3年是一個很大的距離，這樣的情形下，美國追不上就要用行政手法去打擊中國大陸的經濟發展。未來中美之間的經濟戰會一直打，會打到有一方停下來為止。

賴岳謙說，美國出手，大陸也正面反擊。如果波音的飛機都不能飛進中國大陸的話，這非常嚴重，讓人無法想像。不管哪一國飛機只要用波音就不能進大陸，可是中國大陸的外貿超過美國跟世界各國的外貿。

賴岳謙說，進入中國大陸的商務人士，觀光客也好，數量都超過進入美國的，在這情形下，航空公司要倒一片了，波音等於廢了。或是做若干限制，哪一些國家不能飛，哪些國家可以飛，那不得了了，誰還要買波音呢?除非你跟大陸斷絕關係，但大陸不會做那麼絕，不過你給我這樣，我就給你那樣。

賴岳謙表示，之前討論到稀土的問題，稀土控制了整個工業的發展。如果說今天對稀土做了一些限制，美國科技產業就會出現問題。美國發動經濟戰，最後美國一定會受傷，中國大陸當然也會受傷害，「但其實現在傷害最大是誰?我們台灣」。

賴岳謙說，台灣每一年跟大陸順差是六、七百億美元，台灣有多少產品是賣到中國大陸，今天美國對中國大陸設限，其實就是對台灣企業設限，現在已經在調查有哪些企業會受到影響，如果那些影響一出現，股價、股市就會往下走，台灣怎麼承受的了?

如果說要移廠，賴岳謙說，那那家公司經營有問題，因為工廠最難的是買土地、設工廠，那都設了，以後的運轉只是原料跟人事成本，已經一直賺錢了。當企業家說要把工廠移走，代表他已經虧錢了，會高度懷疑他在中國大陸的經營早就出現問題。

(中時電子報)