氣急攻心是真的！美國心理學協會發表一項研究顯示，憤怒情緒比悲傷情緒對年長者的身體健康造成更大傷害，可能會增加與心臟病、關節炎和癌症等慢性病相關的發炎反應。

據外媒《Science Daily》網站報導，一項在《心理學和老化》（Psychology and Aging）期刊的研究指出，研究人員收集並分析226名59歲至93歲的年長者的數據資料，並將受試者分為59歲至79歲的中老年人，以及80歲以上的老年人2組，在一周內，受試者完成了關於他們感到生氣或悲傷的簡短問卷，還測量了血液樣本中的炎症，以及紀錄是否患有與年齡相關的慢性疾病。

主要研究者心理學博士Meaghan A. Barlow表示，憤怒是一種充滿活力的情緒，可激勵人們追求生活目標，較為年輕的中老年人可能可利用憤怒作燃料，克服生活中的挑戰和隨年齡增長的機能衰退，可能讓他們更有活力，然而對於80歲以上的年長者而言，許多人面臨不可逆轉的損失，以及無法實現生活中的一些樂趣時，憤怒就會成為問題。

該研究的共同作者，康考迪亞大學的Carsten Wrosch博士表示，「研究發現，每天經歷憤怒與80歲及以上人群的炎症和慢性疾病水平升高有關」，雖然發炎反應通常能保護身體，並且有助於癒合，不過持久的發炎反應可能導致老年人發展出慢性病，另外，他也指出，「此次研究顯示，悲傷情緒與炎症或慢性疾病無關」。

(中時電子報)