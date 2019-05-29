遊客來到台北市立動物園時，常會聽到從亞洲熱帶雨林區傳來響亮、有力、持續的叫聲，這具代表性與震撼力的叫聲，就是來自「大長臂猿」家族的傑作！台北市立動物園近年來積極推展跨機構保育合作，除與六福村合作借殖配對，成功繁殖二隻猿仔外，今年初還遠從法國Parc Zoologique de Lille（里爾動物園），調度來新成員小鮮肉「Iwan」，過不久就能看到牠們，期待牠們與動物園裡的姊妹花擦出「愛情火花」。

如果大小朋友來到亞洲熱帶雨林區看到戶外活動場有2隻「大長臂猿」，牠們應該就是「泰山」、「大樹」父子檔（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

大長臂猿在自然生態保育聯盟IUCN紅皮書中，被列為瀕危物種，原本台北市立動物園只有1隻從圓山動物園搬過來的母猿「長后」，為了讓「長后」有個老來伴，88年透過跨國合作，媒合了來自德國法蘭克福動物園，同樣高齡的「泰山」。

動物園內頗具代表性與震撼力的叫聲，就是來自「大長臂猿」家族的傑作！（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

出人意料的是，原本恰北北的「長后」遇到紳士風範的「泰山」，竟迸出了愛情的火花，牠們在數年間，認真地生兒育女、繁衍後代。在98年「長后」因癌症不幸逝世前後，牠和「泰山」的家族已繁衍出3女1子2外孫，分別是「大莉」「大芳」、「大美」、「大樹」及六福村的「卜派」、「布魯托」。

近年來，動物園試著為已邁入成年的大長臂猿個體找尋適合的對象，在101年促成大女兒「大莉」和六福村「水手」的囍事後，接下來也希望「Iwan」和其中之一的母猿能順利地在台北市立動物園建立新家庭！

常有遊客疑惑「為何大長臂猿戶外活動場有時候會出現1隻，有時候會出現2隻個體？」原來這是因為「大芳」和「大美」倆姊妹住在一起，卻老是愛打打鬧鬧甚至打架，園方只好將牠們隔開分居輪流到戶外活動，而爸爸「泰山」和兒子「大樹」共處一室相處十分融洽，可以一起出現在戶外活動場。

大長臂猿在自然生態保育聯盟IUCN紅皮書中，被列為瀕危物種（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

所以，如果大小朋友來到亞洲熱帶雨林區看到戶外活動場有2隻「大長臂猿」，牠們應該就是「泰山」、「大樹」父子檔，如果只看到1隻，不妨猜猜看會是「大芳」還是「大美」喔！

大長臂猿溝通頻繁～熱帶雨林區典型叫聲。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)