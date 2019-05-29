遭夫潑酸後黎蘭薇半邊臉全毀。（圖片來源：中國報）

甜美人妻遭夫潑酸前後對照。（照片來源：中國報）

越南峴港日前發生一起震驚社會的案件，一名年輕警官疑似發現自己的甜美嫩妻，竟成了人人供奉的「香爐」，暴怒變身「綠光戰警」，將強酸潑到嬌妻臉上，毀了她容貌，也毀了兩人的人生。

這起案件在越南網路引發轟動，據馬來西亞《中國報》報導，這對年輕夫妻都才24歲，遭潑酸毀容的黎蘭薇表示，婚前老公阮莊南海對她熱烈追求、隨時給予溫暖，讓她無時無刻都感到幸福快樂。

然而婚後全都變調，阮莊南海成了超級「妒夫」，兩人爭吵不斷，讓黎蘭薇難以忍受，提出離婚要求，打算通知雙方父母簽字離婚。不料某次兩人見面，阮莊南海竟用強酸潑她，導致她半邊臉全毀，成了「雙面人」。

不過警官夫的說法是，黎蘭薇婚後竟然成了他人供奉的「香爐」，讓他頭頂一片綠油油。不過黎蘭薇反駁，自己和同事是正常來往，一切都是丈夫嫉妒心作祟、疑神疑鬼。

不論真相如何，用如此玉石俱焚的作法，不但毀了對方，也毀了自己，阮莊南海已遭警隊開除，恐也將面對後續究責。

(中時電子報)