海軍在漢光35號演習爆發一起重大的長官性侵女部屬離譜軍紀事件。一名上校飛彈巡防艦長日前在東部海域進行海上執行完戰備任務操演，返抵基隆軍港後，邀約艦上多位幹部在基隆餐廳聚餐，酒酣耳熱之際，涉嫌將一名醉倒的女少尉帶往汽車旅館性侵，女少尉清醒後發現遭長官侵犯幾近崩潰，立即向指揮部反映，海軍司令黃曙光震怒，當天立即拔除艦長職務及並將相關失職幹部移送法辦。

這也是繼本月初海軍一艘成功級飛彈巡防艦艦長因被爆在外養小三，涉及營外不當男女關係後，第二起更嚴重的軍紀事件，海軍也因一個月內拔除兩位重要飛彈巡防艦上校艦長而元氣大傷。但也顯示司令黃曙光鐵面無私整飭軍紀的個性。

知情人士表示，海軍為了5月29日漢光演習總驗收，蔡英文總統將前往視察海軍海上戰備操演，一個多月前就開始在東部外海進行密集的演訓，海軍司令黃曙光上將在21日，還特別帶著國內外大批媒體在基隆港登艦，採訪22日進行的最後海上預校。

當天演訓相當精采成功，獲得過內外媒體一致好評，下午演訓結束後，該艘飛彈巡防艦靠泊在中正軍港，上校艦長為了本週進行的漢光演習，想慰勞及提振艦上幹部士氣，於是安排前往知名海鮮餐廳聚餐。

據了解，由於近一個月密集的演練，官兵幾乎都沒休假而情緒相當緊繃，操演結束後，大家頓時放鬆心情，因此席間情緒相當的high，包括艦長本人也頻頻和幹部大口乾杯。一名也參與聚會的女少尉在大家勸連番勸酒下，因為不勝酒力，當場就在餐廳昏睡。

但聚餐結束離開時，大夥原本要將女少尉帶回艦上休息，但是艦長這時卻表示由他親自帶回即可，其餘幹部不疑有他，紛紛返艦。但是這時艦長卻意圖不軌，將女少尉帶往一間汽車旅館休息，並趁著女方昏睡之際進行性侵害。

女方事後驚醒發覺自己全身一絲不掛，躺在一旁的艦長也光著身體，驚覺自己受到艦長侵犯，艦長也坦承有做出踰矩的行為，立刻當場情緒崩潰大哭，堅持要向長官告發，接著連絡其餘長官到場。

由於女方身心俱疲，堅決先向醫院驗傷後向上舉報，海軍艦指部獲報後立刻派監察與政風人員前往約談艦長，並通知憲兵隊製作筆錄，同時回報司令部。由於艦長坦承和下屬發生不當男女關係，海軍司令黃曙光得之後，不管這週是否該艦仍要參與漢光演習，立刻拔除艦長職務，連同相關幹部等一併法辦。

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(中時電子報)