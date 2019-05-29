中國大陸電信巨擘華為28日指控聯邦快遞，自行將其原先從日本寄往中國大陸的包裹轉運至美，而美將華為列入出口管制名單後，此事更為敏感；對此，聯邦快遞同日對外公開致歉，再次強調沒有任何一方要求聯邦快遞轉運這些貨件。

聯邦快遞在大陸社群媒體新浪微博官方帳號貼文表示，「我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉」。（圖取自聯邦快遞微博）

綜合外電報導，聯邦快遞28日在大陸社群媒體新浪微博官方帳號貼文表示，「我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉」，「我們確認，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件。有關貨件正在退還至發貨方途中」，而對於聯邦快遞致歉，華為沒有立即回應置評要求。

華為先前向路透社表示，華為提供FedEx的貨件追蹤資料擷圖顯示，兩件分別從19日及20日從東京原先預訂寄往中國大陸，卻在23日時被送至位於FedEx田納西州的曼非斯總部。另外，原先17日從越南河內寄往香港與新加坡的華為辦公室，21日分別送至目的地後，顯示「投遞異常」。華為對此表示，將重新檢視與聯邦快遞的關係。

聯邦快遞發言人唐納休（Maury Donahue）向路透社表示，這些包裹「被錯送路線」。她還說，聯邦快遞沒有被任何其他方要求把包裹轉送。至於此起事件是否可能跟美國商務部16日宣布把華為列入出口管制實體清單有關，美國商務部並沒有回覆路透社的置評要求。

(中時電子報)