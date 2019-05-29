網路直播主廖建閔設計的韓仔撲滿。（中天新聞）

6月1日挺韓大會即將來臨，網路直播主、彰化超級韓粉廖建閔設計了一款韓仔撲滿，為國內的唯一一尊，模樣和一般Q版韓國瑜不太一樣，走肉肉福相路線，他說市長太瘦了，希望他長胖一點，「在拚國政時，身體要顧好勇」。他更呼籲韓粉6月1日到凱道，全力挺韓。

韓粉遍地開花，國內外韓粉紛表示將參加61挺韓造勢大會，中天新聞報導，彰化就有超級韓粉廖建閔，利用網路直播，把韓國瑜的理念傳送出去。他最近更設計了一款韓仔撲滿，與一般Q版韓國瑜不太一樣，招牌禿頭、瞇瞇眼、眼睛旁的誌等外，還有肉肉的福相，揹的彩帶上寫著「台灣安全，人民有錢」。

超級韓粉、網路直播主廖建閔設計的韓仔撲滿，走福態路線。（中天新聞）

他說，這是台灣唯一一尊，設計時他覺得市長太瘦了，所以希望他長胖一點，尤其「在拚國政時，身體要顧好勇」。

其實，廖建閔因為口才好，不但成為去年427挺韓大會的主持人，年底的九合一大選選前，他也放下工作，南下挺韓，騎車陪掃街，當時壯觀的民主貪食蛇，他也有參與。

他這麼挺韓國瑜，是因他看到韓國瑜在擔任北農總經理時，有一天到台北市議會回答市議員高嘉瑜質詢時說「公司如果賺了錢，我身為總經理，不分給他們(部屬)，請問我怎麼領導這個團隊」、「我一定分，不分，over my dead body」，讓他感動不已。

他強調，我們家（台灣）如果有這種老闆，是不是對我們上班族員工來說，是不是真的不一樣。他呼籲韓粉6月1日到凱道，全力挺韓。

粉絲設計「韓仔撲滿」 直播邊推市長理念。中天新聞

(中時電子報)