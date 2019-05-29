民進黨中執會下午登場，總統初選相關辦法今再戰，蘇系大將前中執委蔡憲浩一早發出給中執委的一封信；他說，「我大膽建議以中執會進行過半數的表決，徵召蔡英文同志繼續作為2020總統的候選人。」

蔡憲浩說，他曾任5屆中常委及1屆中評委，也曾擔任2屆台北縣黨部主委以及8年的台北縣黨部評召，更多次擔任選對會委員。多年的經驗讓他有相當程度的了解。

他一開始強調，自己不代表任何派系，也絕對未與兩位候選人或其幕僚互動，也未曾向蘇貞昌院長報告，是基於個人對黨的使命感。這樣做必遭受各種批評，染黑染白染藍染黃甚至染紅，但明知應為而不為，將對不起多年來支持他擔任黨幹部的同志們，也辜負了一路栽培的蘇院長。

他說，黨的制度是非常重要的，但前提是起跑點應是要公平一致的，制度才有意義。但這次的初選，起跑點是不公平的。

他說，一切爭論的起因在小英的民調。但請各位中執委不要忘了，這些都是黨長期主張的核心價值，這些政策是經過中常委討論及中執會同意後，才進入立法院及行政院程序運作，如今小英民調低迷，卻要小英總統一人承擔，這樣公平嗎？

他說，若推動這些政策是錯誤的，那表示黨當初決議的方向也是錯的，現在該做的是立即改正並向全民道歉，若是對的，怎可因一時民調低落而陣前換將？若今天因承擔黨的方向而導致一時民調下降就斷其連任，這對依循黨的理想方向並勇敢執行的總統情何以堪？

他指出，若堅持要進行初選，不管結果如何都將造成黨內的不信任，甚至分裂。此例一開，總統將不再信任她(他)所派任行政院長，院長也不再信任部長，那麼民進黨人才培養必將中斷，甚至落入派系的鬥爭及恐怖平衡式的領導！

他向中執委喊話，這件事需要各位中執委先進們的智慧、堅決與勇氣來做出決定。

最後他表示，懇請停止對賴清德同志再做任何不理性的批評，清德兄是本黨非常重要的資產，積極爭取2020總統參選，也是因為使命感驅使所致，只是時機未到。

(中時 )