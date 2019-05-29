張柏芝被追問兒子分別喜歡什麼菜，意外成為節目笑點。（圖／取材自天天向上微博）

香港女星張柏芝去年11月生下第三胎「小王子」，樂當三寶媽的她不時會分享育兒趣事，張柏芝近日登上陸綜《天天向上》時，也透露自己會為兒子下廚，不過當主持人問她兒子「分別喜歡什麼菜」，張柏芝卻答非所問，最後更直接回答：「你說哪一個兒子？第3個喜歡奶」。

張柏芝在節目分享和3個兒子的互動模式，坦言12歲大兒子Lucas會和她吵架、鬥嘴，9歲的二兒子Quintus天天讓她感覺在戀愛中，會嘴甜跟張柏芝說「妳是全世界最棒的媽媽，我特別愛你」，而不到6個月的小兒子Marcus最有依賴感。

張柏芝也暖心說，雖然家中有幫傭阿姨，但兒子們還是希望她能煮飯，並透露Lucas喜歡中餐、Quintus喜歡西餐，主持人則問她兒子「分別喜歡什麼菜」，但張柏芝似乎沒聽懂，只跳針回答對。

張柏芝在一頭霧水的情況下，超狂驚吐：「你說哪一個？第3個喜歡奶」、「我是蔬菜」，回答讓全場笑翻，最後在主持群幫忙下，張柏芝才真正回答問題「Lucas喜歡白米飯，Quintus他就喜歡漢堡包。」

(中時電子報)