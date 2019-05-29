網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜參選總統後援會」)

韓流衝凱道！ 10萬庶民站出來 韓6/1總統府前誓

6月1日將在總統府前舉辦「庶民總統贏回台灣」誓師大會，6月5日國民黨將公布黨內初選名單，故這也是韓國瑜正式表態「Yes, I do」後，首場總統初選造勢。各地韓粉引頸期盼，自發包車集結北上，號召至少10萬人為心中的「庶民總統」韓國瑜做後盾！有韓粉分享當日將穿的「戰袍」，大喊「準備好了！」其他韓粉也激動表示「不見不散！」

6月5日國民黨將公布黨內總統初選名單，也是韓國瑜表態後的大日子。韓粉們盼望心目中首位中華民國「庶民總統」誕生，期盼為韓將勢造起，做韓最堅強後盾，也讓國民黨中央與全國聽見民意、看見韓國瑜的號召力，知道「卡韓」不可行。庶民代表杏仁哥，也大喊：「我們悶好久了！」表示地方民眾每天早上4、5點就來報名，生怕趕不及！

有韓粉在臉書社團「韓國瑜參選總統後援會」發文：「戰袍準備好了，0601凱道見！韓家軍，風雨無阻、不見不散！」附圖是一件印著滿版「青天白日滿地紅」的中華民國國旗T-Shirt。

文章一出，吸引數百人按讚響應。韓粉們紛紛表示：「我也有」、「不見不散」、「風雨無阻凱道見」、「在哪裡買的？」「哇，漂亮，讚啦！」「超感動！」也有韓粉留言：「展現實力，讓國民黨權貴知道：神聖的一票，不是用金錢和權勢可以買到的」、「雲林目前已經集結3台遊覽車，囊括了台中雲彰嘉地區韓粉，我們自己付費，人數繼續增加中」。

(中時電子報)