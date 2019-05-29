和逸飯店台南西門館4樓戶外空間巧妙將卡通明星們融入既有的500坪奇趣操場，讓全家大小fun膽玩，共享與卡通明星們歡樂無限的遊戲時刻。（圖／和逸飯店）

和逸飯店台南西門館4樓「卡通頻道派對歡樂廚房」，提供自助式中、西式早餐並讓卡通人物旅客一起開心用餐。（圖／和逸飯店

和逸飯店台南西門在樓層廊道精細裝點卡通頻道故事，讓房客感受新創意與舊風情交織的獨特府城魅力。（圖／和逸飯店）

為擴大搶攻親子家庭旅宿商機，並問鼎親子飯店龍頭，國泰飯店觀光事攜手美商特納傳播公司卡通頻道，斥資3千萬元將旗下HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館打造為親子主題飯店，換裝工程歷時4個月已全部完工，和逸飯店台南西門館將以「美國卡通頻道在台灣唯一指定合作飯店」訴求以廣招睞，創飯店市場先例，並為今夏休閒度假飯店「親子大戰」揭開序幕。

為搶暑假訂房商機，和逸飯店台南西門館宣布今夏將推出「卡通頻道幸運之星」住房專案，國泰飯店觀光事業總經理莊琬華表示，和逸飯店台南西車館打造的卡通主題房自3月開放訂房迄今已一房難求，如今所有設施全部到位，預估今年暑假業績可較去年成長至少成長3成以上。莊琬華表示，除國旅客層，和逸飯店台南西門館並將擴大開發亞太地區客人，目標引吸2至3成新客人訂房入住。

親子家庭為國內休閒度假飯店最重要客源，經濟不景氣親子家庭客層更並為推升住房率與平均房價的「超級引擎」，所以飯店業者無不花費心力，在硬體設施與軟體服務上推陳出新吸引親子客層青睞。如今國泰飯店觀光事業率先與亞太區有數百萬卡通粉絲的美商特納傳播公司卡通頻道合作打造主題樓層與客房，除創造話題賣點，能否帶動平均房價與住房率？更是業界關注焦點。

氣象一新的和逸飯店台南西門館，全館規劃約1,400坪的公共區域，以及54間卡通明星主題客房，以人氣卡通明星們到台南府城旅遊作為主題發想，透過空間與情境營造、結合台南在地元素，為旅客完整呈現卡通頻道世界與宇宙觀。從1樓門口的3.5米高的大型探險活寶戶外裝置開始，大廳櫃台、飯店走道、甚至B5~B7樓停車場通通都能看見卡通明星的身影。

館內4樓與5樓分別為主題餐廳及室內遊憩區與多功能空間，強調「原汁原味」重現卡通場景，而戶外空間更巧妙地將卡通明星們融入既有的500坪奇趣操場，讓大小朋友們感受與喜愛的卡通明星們一同度假的歡樂氛圍。館內6樓與7樓則為卡通頻道主題客房，另針對親子家庭客群，貼心設有家庭連通房空間，可供抓周、生日派對等活動舉辦使用。

和逸飯店台南西門館五大樓層聯名主題設施已全部到位，莊琬華表示，飯店日後將推出豐富主題相關活動，打造多元化沉浸式體驗，藉此有赤子之心的旅客們入住體驗。

為慶賀與卡通頻道攜手合作，和逸飯店台南西門館推出「開幕限定‧卡通頻道幸運之星」住房專案，凡今年6／1日至8／31日預訂入住，除了可獲得和逸飯店台南西門館x卡通頻道『開幕限定紀念禮物盒』，前60名幸運兒更可加贈全球限量『卡通頻道手繪簽名板』，張張都有超珍貴卡通明星簽名，雙人房每晚6,500元、四人房8,500元起。

和逸飯店台南西門館並額外再加碼，凡於6至8月預訂及入住卡通頻道專屬住房專案，將抽出一組幸運旅客獲得『猴塞雷！兩天一夜探險活寶府城之旅』大獎。探險活寶的魔法狗老皮將化身成老皮專車，邀客人搭乘享受專屬的台南一日遊旅程，途中由專業攝影師拍攝和主人翁阿寶、老皮同遊的幸福家庭旅遊寫真，晚上再和家人入住探險活寶家庭連通房，完整典藏全家福的府城美好時光。

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