大小S、范曉萱和阿雅近日在陸綜《我們是真正的朋友》合體。(圖／翻攝自微博)

大S造型讓小S笑翻。(圖／翻攝自YOUTUBE)

大小S、范曉萱和阿雅4個好姐妹，近日在陸綜《我們是真正的朋友》合體，她們長達20年的友情，這次直接在鏡頭前揭開，自然的嬉笑、互嗆及相知相惜，讓人見識到彼此的深刻情感，而節目28日曝光最新預告，4姐妹為了當地音樂節表演，不僅認真彩排，連造型也顧到，不過大S一帶上假髮，讓小S都笑翻，忍不住吐槽「妳等著收汪小菲離婚協議書」。

大小S、范曉萱和阿雅決定要參加當地音樂節，表演《姊妹們的聚會》，這次她們第一次4個人登台表演這首歌，她們都希望能為彼此友誼留下美好回憶，而節目最新預告中，4人認真挑選上台表演服裝和假髮，大S帶上一頂復古短髮，立刻被小S吐槽「妳好噁心」，連她自己都看不下去，直呼「我好想毆打我自己」。

而大S雖然嘴巴說很受不了自己，但還是決定用「辣眼睛」造型上台，讓小S、范曉萱和阿雅都笑瘋，小S更嗆「妳等著收汪小菲離婚協議書」，預告播出後，網友都快笑死，不過也有人覺得大S還是很美，直呼期待完整版播出。

(中時電子報)