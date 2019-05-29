迪士尼真人電影《阿拉丁》，上映首週票房就開出紅盤，稱霸台灣、北美票房冠軍，不過卻有網友提出五點證明，證實阿拉丁比起被稱做王子，更適合「公主」封號，立刻引起網友議論。

大陸網友KUSO製圖，借用電影《無敵破壞王2：網路大暴走》的哏，劇中迪士尼的公主們向女主角雲妮露·凡史威茲發問，「你有一雙魔法的手嗎？」、「你有魔法長髮（毯）嗎？」、「小動物會和你說話嗎？」、「你被綁架或或被奴役過嗎？」，「是不是大家認為你能解決麻煩，都是因為一個高大強壯的男人」，而這些條件正好都符合阿拉丁在劇中條件，例如：能與猴子阿布溝通、被反派賈方綁架過、擁有魔毯，還靠著神燈精靈解決許多困境。

網友KUSO製圖稱阿拉丁才是公主。（圖/刷電影老太太 微博）

此外還有許多網友也提出相關證據，像是阿拉丁嫁給了國王(蘇丹) ，另外迪士尼動畫從以前到現在都是用公主名字命名，讓許多人都直呼網友太有才，重人熱烈討論更躍上微博熱門話題。

(中時電子報)