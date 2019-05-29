艾爾頓強佩戴蕭邦的珠寶和腕表，與Taron Egerton出席坎城《火箭人》首映會。（法新社）

新生代演員Taron Egerton在《火箭人》飾演搖滾巨星艾爾頓強，佩戴蕭邦的珠寶和腕表更添氣勢。（Chopard提供）

艾爾頓強傳記電影《火箭人》即將上映，戲中演員的珠寶和腕表都由蕭邦贊助。（Chopard提供）

搖滾巨星艾爾頓強偏愛閃亮金銀色系的服裝，佩戴蕭邦風格華麗的珠寶，更添氣勢。（Chopard提供）

艾爾頓強佩戴蕭邦5.37克拉黃鑽耳環，奢華破表。（Chopard提供）

蕭邦 (Chopard）贊助即將在6月14日上映的歌舞片《火箭人》，該片是音樂家艾爾頓頓的傳記電影，由《金牌特務》泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演艾爾頓強一角。艾爾頓強是70年代走紅崛起的搖滾巨星，當年他的服裝風格大膽前衛，偏愛狂野的動物圖騰和閃亮金銀色系的服裝，誇張的珠寶和腕表更是不可缺少的配件。

負責該片的戲服造型師Julian Day指出，為了詮釋艾爾頓強搖滾巨星的氣勢，新生代演員Taron Egerton將在片中佩戴蕭邦的珠寶和腕表，包括全系列愛心的Happy Hearts、Happy Diamonds、Happy Spirit珠寶，以及表盤有滑動鑽石的Happy Sport腕表，其中不乏最頂級的高級訂製珠寶，透過充滿龐克搖滾時尚的蕭邦珠寶和腕表，更能賦予角色更鮮活的人格特質。

蕭邦珠寶與電影文化有著深厚的淵源，不僅是坎城影展唯一的珠寶官方贊助廠商，推展電影藝術更是不遺餘力，歷年來贊助的電影包括《午夜巴黎》、《華麗年代》（Nine）、《伊莉莎白：輝煌年代》（Elizabeth -The Golden Age）和《黛安娜》（Diana）等，與歐美電影圈的關係相當深厚。

(中時 )