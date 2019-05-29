蕭邦 (Chopard）贊助即將在6月14日上映的歌舞片《火箭人》，該片是音樂家艾爾頓頓的傳記電影，由《金牌特務》泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演艾爾頓強一角。艾爾頓強是70年代走紅崛起的搖滾巨星，當年他的服裝風格大膽前衛，偏愛狂野的動物圖騰和閃亮金銀色系的服裝，誇張的珠寶和腕表更是不可缺少的配件。
負責該片的戲服造型師Julian Day指出，為了詮釋艾爾頓強搖滾巨星的氣勢，新生代演員Taron Egerton將在片中佩戴蕭邦的珠寶和腕表，包括全系列愛心的Happy Hearts、Happy Diamonds、Happy Spirit珠寶，以及表盤有滑動鑽石的Happy Sport腕表，其中不乏最頂級的高級訂製珠寶，透過充滿龐克搖滾時尚的蕭邦珠寶和腕表，更能賦予角色更鮮活的人格特質。
蕭邦珠寶與電影文化有著深厚的淵源，不僅是坎城影展唯一的珠寶官方贊助廠商，推展電影藝術更是不遺餘力，歷年來贊助的電影包括《午夜巴黎》、《華麗年代》（Nine）、《伊莉莎白：輝煌年代》（Elizabeth -The Golden Age）和《黛安娜》（Diana）等，與歐美電影圈的關係相當深厚。
(中時 )
#火箭人
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