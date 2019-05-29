美國記者Baxter Holmes驚爆，魔術強生在擔任湖人總裁的時候經常威脅恐嚇員工，讓不少人心生恐懼。
Baxter Holmes指出，魔術強生在與湖人員工談話的時候明確提出，他不接受任何失敗的論述，如果不認同的話可以選擇離開這個團隊，而且還指著桌子上千份履歷，揚言很多人想要來這裡，隨時可以找人取代他們。
湖人某位管理高層強調，魔術強生的領導風格就是威脅加上恐嚇，他用這種方式來建立自己的權威。
(中時電子報)
美國記者Baxter Holmes驚爆，魔術強生在擔任湖人總裁的時候經常威脅恐嚇員工，讓不少人心生恐懼。
Baxter Holmes指出，魔術強生在與湖人員工談話的時候明確提出，他不接受任何失敗的論述，如果不認同的話可以選擇離開這個團隊，而且還指著桌子上千份履歷，揚言很多人想要來這裡，隨時可以找人取代他們。
湖人某位管理高層強調，魔術強生的領導風格就是威脅加上恐嚇，他用這種方式來建立自己的權威。
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