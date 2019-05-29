寶齊萊新品馬利龍飛返計時碼表。（Carl F. Bucherer提供）

拯救世界的英雄必須與時間賽跑，一分一秒都是關鍵，怎麼能沒有一只腕表相襯？寶齊萊（Carl F. Bucherer）多年來一直是《捍衛任務》的贊助商，基努李維在首部電影中抱著可愛米格魯入睡，床頭放著寶齊萊腕表的畫面，迄今仍讓人記憶猶新，如今第三集《捍衛任務3：全面開戰》在全球熱映，戲中男女主角荷莉貝瑞 (Halle Berry)和基努李維 (Keanu Reeves)再度佩戴寶齊萊腕表登場。

《捍》片導演查德史塔赫斯基 (Chad Stahelski)是寶齊萊的品牌摯友，因而促成雙方的合作，基努李維在戲中佩戴馬利龍自動日曆腕表(Manero AutoDate)，白色表盤搭配黑色皮帶，風格帶有60年代復古風情，與基努李維的正直剛烈形象不謀而合。

荷莉貝瑞則佩戴馬利龍緣動力腕表 (Manero Peripheral)，外型看似陽剛，但在表圈鑲有60顆美鑽，與她在戲中集婉約與堅毅兼具的性格相呼應。

(中時 )