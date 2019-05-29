台北市議會國民黨團提案《重陽敬老金致送自治條例》，獲藍綠議員支持，先前議會大會一讀通過，今10點半法規委員會將進入實質審查。研考會主委余家哲、社會局長陳雪慧在法規委員會前率先開記者會公布一份市府官方民調，有6成民眾支持取消重陽敬老金，將預算轉到老人需要照顧的項目，其中最需要的就是醫療照顧。

針對這項提案，柯文哲日前表示，這件事可以看出台灣社會民主跟民粹的一線之隔，如果國民黨要變賣黨產來發，當然就跟他說謝謝啊，但現在也不是，錢還是總預算來支出，那老人預算就這麼多，要刪哪一塊？如果錢要增加，就要找財源。

余家哲說明，詢問民眾支不支持取消重陽禮金後，將原本要發的經費投入其他老人福利政策，結果有39.7％支持、17.4％非常支持，另有18.8％不支持、9.1％非常不支持；再詢問「取消一般老人重陽敬老金，把預算放到老人需要照顧的項目才有意義」，以及「發放重陽敬老金，本來就是老人應得的尊重和福利」較支持哪個說法，結果前者有高達60.4％，後者為31.2％；最後問取消重陽禮金後，預算應該優先放在哪個項目，有33％認為是醫療照顧。

另外，根據此次與2017年12月所做的民調結果，認為北市對老人的照顧變好者，有35.9％，相較2017年15.4％有所提升。由於柯文哲過去曾說取消重陽禮金讓他民調掉15％，余家哲表示，他認為目前這樣的衝擊有止跌回升的跡象。

此次民調是在5月20至23日進行，訪問18歲以上市民1212人，在95％信心水準下，抽樣誤差正負2.81個百分點。

陳雪慧則表示，市長開始調整重陽禮金發放方式，因為持續發放齊頭式津貼，會造成財政負擔，該做的是可長可久的長照福利設施，包括居家醫療、日照等，基本立場至今都沒改變。

陳雪慧強調，自從調整重陽敬老禮金的預算到社區共餐據點、長照等社福設施布建，預算甚至成長數倍，若現在這個自治條例通過，無疑是開倒車，對社福專業是很大傷害，且相信台北市長輩也不會希望市政府去舉債、借貸來發重陽禮金，「我們還是主張不希望發放」；不過，若議會還是通過，社會局只能尊重，但以今年為例就必須發放超過10億， 「預算勢必不足以因應」，將排擠到其他老福預算。

(中時 )