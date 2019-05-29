2020總統大選將近，許多民調紛紛出爐，然而，目前許多結果都顯示高雄市長韓國瑜支持度仍第一。有網友分析指出，韓國瑜民調高的原因在於民調電話可能是平日上班時間打的，大部分上班族沒辦法接到。對此，網友諷刺表示「如果只有退休在家老人的支持，會第一？」、「看到民調又不信，1124崩不夠？」

韓國瑜擁有許多支持者，儘管近期備受各方惡行攻擊，民調仍未驟降。先前曾有民調顯示韓下柯上，對於民調高低，韓國瑜認為，民調高要警惕、民調低要努力，民調起起伏伏反映了人民的心聲，所以身為國民黨，國民黨要團結，反過來看民進黨，只要內訌、內鬥得愈來愈厲害，柯P一定愈來愈強，這是必然的。

網友manygod在PTT發文討論韓國瑜民調高的原因，他認為民調電話可能是平日上班時間打的，大部分上班族沒辦法接到，他說退休的老人可能很多都挺韓，更別說軍公教。

對此，網友則反駁，並認為「如果只有退休在家老人的支持，會第一？」、「看到民調又不信，1124崩不夠？」、「你們不要再理由 各大民調都是一致的結果 2018也都符合各家民調」。另外也有網友認為，韓國瑜支持者不只退休老人，還有很多較低端中年，如攤販。

(中時電子報)