韓劇《她的私生活》中男主角金材昱配戴泰格豪雅TAG Heuer Link腕表。（圖片擷自愛奇藝）

泰格豪雅Autavia青銅表，充滿優雅復古品味，14萬1300元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Link自動腕表，14萬1800元。（TAG Heuer提供）

鐘表和珠寶的體積小，但也因為體積小，行銷策略可以更加靈活運用，透過贊助電影和戲劇，不僅能讓腕表和珠寶密集出現影片中，爭取曝光的機會，且能與戲劇表演藝術沾上邊，提升品牌形象，可說是雙贏的行銷策略。

近期由朴敏英與金材昱攜手演出的熱門韓劇《她的私生活》，則是由泰格豪雅（TAG Heuer）贊助，在戲中飾演美術館館長的金材昱經常穿著帥氣合身的西裝，手腕則佩戴泰格豪雅Autavia及Link的腕表，優雅成穩的外型但在細節融入設計元素，更能符合金材昱在戲中「藝術才子」的角色設定。

泰格豪雅今年重新推出Autavia系列腕表，延續60年代第一代Autavia腕表的卓越特點，包括多功能、堅固耐用與可靠性能等，但在在設計上運用高科技的碳纖維複合材質游絲技術，完美展現別具特色的Isograph技術工藝，是品味男士選購腕表的首選。

(中時 )