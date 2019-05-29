李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行

立法院在一片混亂中通過中選會主委李進勇的人事案。爭取國民黨2020總統提名的鴻海董事長郭台銘批評，是為掩護蔡英文連任，行政院長蘇貞昌質疑，郭台銘可能是被幕僚提供不當的訊息才會噴口水。

民進黨護送李進勇進中選會，外界質疑民進黨2020總統大選可以無後顧之憂。對於郭台銘的批評，蘇揆表示，他認識郭董很久了，過去郭在企業上的努力讓人肯定，這次要選總統有些發言也許是幕僚給他片面資訊，郭應該要像投資各地一樣，多看一些資料冷靜的、正常的評論會比較好，也歡迎郭像回流的台商這麼積極的投資台灣，這樣會比被幕僚提供不當的資訊噴口水好。

蘇揆並說，提名李進勇是因為去年11月24日投票搞成要排隊兩三小時，已經投票截止還在繼續投票，這種現象國人怨聲載道，政府深以為誡；提名李就是要改革去年的弊端毛病，李進勇在獲提名後也立刻辦理註銷民進黨籍，所以不必以過去有黨籍來否定一個人的一生歷鍊及行事風格，昨天立法院已用多數投票通過肯定李進勇，他也要請大家看李進勇未來的表現，也替中選會加油，希望未來的選務能讓國人滿意。

蘇揆也稱讚李進勇是法官出身，不但在任上受好評，且當過內政部次長，法務部次長，對於相關法律理論都非常清楚，還選過立委、市長，非常有實務經驗。

(中時 )