令和年代首位國賓、美國總統川普28日結束日本4天3夜的訪門返抵美國後，在推特上傳回憶日本之旅的每個場景之影片，並寫著「THANK YOU JAPAN！」，並附上美日國旗。

影片中有日本皇宮歡迎儀式，與日皇會晤、和安倍在迎賓館舉行高峰會談和記者會、日本舞表演、登相撲土俵頒美國總統獎杯、到橫須賀基地勞軍等畫面。

另一則推文則寫著，「結束大成功之旅後，從日本回國了。在許多領域都有很大的進展。是個有很棒領導人、安倍晉三首相的偉大的國家！！」。可看出川普對日本之旅十分滿意。

(中時 )