川普滿意日本行 推特發影音、推文感謝 11:012019/05/29 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普28日返美後在推特發影音、推文感謝日本。(翻拍自川普臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 令和年代首位國賓、美國總統川普28日結束日本4天3夜的訪門返抵美國後，在推特上傳回憶日本之旅的每個場景之影片，並寫著「THANK YOU JAPAN！」，並附上美日國旗。 影片中有日本皇宮歡迎儀式，與日皇會晤、和安倍在迎賓館舉行高峰會談和記者會、日本舞表演、登相撲土俵頒美國總統獎杯、到橫須賀基地勞軍等畫面。 另一則推文則寫著，「結束大成功之旅後，從日本回國了。在許多領域都有很大的進展。是個有很棒領導人、安倍晉三首相的偉大的國家！！」。可看出川普對日本之旅十分滿意。 (中時 ) #日本 #美國 #川普 #美國總統 #安倍 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普訪日 敦促日企擴大投資美國 22:242019/05/25 財經 川普訪日 幕僚曝空軍一號像監獄 06:012019/05/26 國際 川普訪日 鼓勵日企投資美 04:092019/05/26 全球財經 這樣回報日款待！川普稱北韓小武器不可怕 12:312019/05/26 國際 美日峰會今登場 談貿易、北韓 04:102019/05/27 全球財經 美允日大選後 再談貿易問題 04:102019/05/27 兩岸要聞 安倍為何當起川普導遊 04:102019/05/27 時論廣場 吃喝玩樂超級爽！美媒批川普訪日像觀光客 08:002019/05/28 國際 美日貿易談判 8月達協議 04:102019/05/28 國際大事 相撲變川普祭 保守派反彈 04:102019/05/28 國際大事 國際熱門新聞 中美決戰華爾街！紐時曝北京藏有這武器 - 國際 「格鬥狂人」徐曉冬怕我的拳！詠春拳師再下戰書 - 國際 慘！不是菲律賓 這鄰國才是全球垃圾掩埋場 - 國際 2天57死！巴西囚犯自相殘殺 凶器竟是它 - 國際 全面封殺！美科技業中止華為合作 傳學術圈也加入 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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