野狗流竄造成追人、咬人事件。（吳敏菁翻攝）

野狗流竄造成追人、咬人事件。（吳敏菁翻攝）

街頭到處可見野狗流竄。（吳敏菁翻攝）

近來街頭流竄流浪狗數量增加，咬人追人事件頻傳，彰化市18歲陳姓高中生25日傍晚從中彰運動公園打完籃球騎單車回家，在彰南路63巷被2隻野狗追逐，情急之下摔落在馬路，差點跌落田間，送至彰基加護病房，觀察了3天，28晚上轉至普通病房繼續治療，市民代表將事件po上臉書，又掀起義憤填膺的熱烈討論。

彰基副院長周志中表示，陳姓青年，雙手手指都有擦傷，頸部到肩膀都有擦傷，另外、頭部外傷合併蜘蛛膜下出血，有頭痛的症狀，目前生命跡象還需繼續治療與觀察。

政府2年實施流浪動物零撲殺，各地收容所不夠，流浪狗數量大增，近來頻傳流浪狗咬人事件，掀起民怨，日前就民眾在華陽市場、南郭路附近，拍攝黑夜野狗大軍橫行畫面，臉書社群大量出現大量貼文討論被流浪狗咬傷事件，大埔路、旭光路、南郭路、延平路和民族路都增加，不只是群聚在139縣道，跑到人潮聚集市區了，機車被狗追、小孩被夠追，讓人很人心驚又困擾，在放任下去不是辦法吧？總是要有解決之道。

彰化縣估算流浪狗約有7100隻，但是彰化由浪犬收容量最高只有161隻，要興蓋可愛動物園區收容流浪犬的過程，卻被各地方抵制，無疾而終。

這次市代韓德生再PO文狗追人事件，彰化縣王惠美指示農業處，「務必捉到傷人的狗」，讓縣民免於恐懼，彰化縣動物疫所28日已會同彰化市清潔隊前往捕捉該流浪狗，調閱監視器，進行社區訪視，釐清犬隻是否有飼主飼養。近日彰化縣動物防疫所將會同彰化市清潔隊，於流浪犬出沒區域加強捕捉工作，以避免類似情事再度發生。

彰化縣動物防疫所指出，流浪狗中途之家收容上限為161隻，目前通報捕抓上百件，總收容量已201隻，超出規定，除了加強推動認養工作，今年5月1日起也辦理流浪犬隻TNVR（捕捉、絕育、疫苗、回放）試辦計畫，執行流浪犬隻誘捕、絕育、狂犬病疫苗施打及晶片植入、原地回置工作，如果是咬傷人的狗則不會原地回置，希望透過將流浪狗絕育，達到流浪狗減量工作。

(中時 )