受全球貿易局勢撲朔迷離影響所及，美國實體零售吹起寒風。多家美國大型連鎖百貨公司陸續公布財報，第一季營收大幅下降，還不得不應對關店窘境。

數據顯示，第一季零售業裁員呈現上升趨勢，引發了美股投資人對零售類股的拋售，令多家零售龍頭的股價跌至波段新低。

零售商的關店潮，加速空方放空商業地產，令商業地產抵押貸款證 券化產品成為新次級房貸的風險遽增。CMBS統計機構Trepp的資料顯 示，過去九季以來，CMBS新增貸款中，付息貸款比例高於80％，其償 付覆蓋比為1.6倍，呈現下滑。

房地產資料商Reis的資料顯示，截至2019年3月底，美國大型購物 中心的空置率為9.3％，創2011年以來最高。而伴隨空置率上升及租 金下降，當零售商支付給購物中心的租金收益不足以償付利息，需要商業地產商補償時，CMBS面臨著成為次級貸款的風險。

中美貿易戰反覆與基本面走弱帶來的賣壓，國際股市依舊出現高檔轉弱走勢，美股走勢依舊是全球股市領頭羊。永豐期貨分析師林漢偉建議，短線觀望標普指數能否守穩前低或是反彈站回季線反壓，可待方向浮現後順勢操作，惟須注意善設停損停利。

(工商 )