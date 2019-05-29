PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文面臨內憂外患，不僅民調持續落後，與前行政院長賴清德的初選內戰，更是雙方劍拔弩張、愈演愈烈。蔡恐成中華民國史上第一為無法連任的總統，甚至是中國民國史上第一為連競選連任資格都沒有的總統，卻有人獻策，指出蔡要想不輸掉2020，只有一個方法。

網友在PTT論壇發文《小英如何不會輸掉2020的唯一方法！》直言：「就是不要參選2020！不要選就不會輸了！這是小英2020唯一不會輸的方法。其實我還算蠻支持小英，雖然常常吐槽……只說好聽話的，不一定是好人啊。以上。」

對此，有網友回文建議，認為蔡英文若做到這9項，至少不會這麼慘：「第一，特赦阿扁；第二，開始偵查老藍男弊案；第三，強烈譴責廢死；第四，以核養綠；第五，友中但保有中華民國主權；第六，長期接見勞團；第七，廢除高級老人的長照權力；第八，為施政無能道歉，剔除政務權貴老屁股；第九，公平初選。」並進一步補充：「但這些她如果原本不動也不會這麼慘……自以為改為自己標準就是人民想要的，只能說蔡英文根本沒接過地氣，不然她不會這麼玩，只能說活該死好。」

其他網友則紛紛留言：「這樣做最多也只能做到與韓一搏，韓的盤太鐵了」、「稱病退選對她最好」、「集合柯文哲與黃國昌」、「還有一招，沒有2020的選舉不要小看她的下限」、「還有一招，在2019初選就輸掉，2020就不會輸了」、「宣布台獨，賭美國支持，當共和國的國母」、「被賴鬥掉，就不用選囉！」

(中時電子報)