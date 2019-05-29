《鏡週刊》今報導，鍾瑶與曹晏豪合拍電影《狂歡時刻》疑假戲真做，兩人日前被拍到深夜約會，離別時還擁抱，並在停車場大玩矇眼遊戲、天文台劇院激情30秒。鍾瑶和曹晏豪認識很久，甚至與吳慷仁交往前就認識，鍾瑶與曹晏豪被疑是地下情，報導指出其實鍾瑶另有圈外前男友Andy，男方有「永和吳建豪」之稱，Andy發現鍾、曹過從甚密，憤而提分手。

鍾瑶當初疑因邵雨薇介入而和吳慷仁分手，鍾瑶當時坦言有情傷。32歲的曹晏豪因演出《植劇場－天黑請閉眼》打開知名度，被封「小張震」，最近宣傳新戲《噬罪者》，戲中背著女友偷吃蔡淑臻，名符其實是個劈腿男，戲外他稱感情狀況已空窗2年多，未來交往對象不設限圈內外，但如果是圈內人，他無法接受女友和男演員在螢幕上拍親密戲。

鍾瑶今早回應，一頭霧水反問「Andy是誰？」她不知道有圈外前男友Andy這號人物，身邊也沒有叫Andy的朋友，她說：「我想不出Andy是誰。」

至於曹晏豪，她承認和他早在6年前就認識，2人這幾年一直有聯絡，像朋友的問候、互相關心，這次拍了電影，4月到5月中密集相處，合拍1個多月，覺得年紀又相近也有話聊，認了：「我跟他正在嘗試交往中。」並強調「我沒劈腿，我是單身交往」。曹晏豪也回應：「我們認識很久了，我很珍惜這份關係。」

(中時 )