光芒隊A.賈西亞趁外野手找不到球之際，跑回本壘形成場內全壘打，開心地坐在地上。（美聯社）

光芒隊A.賈西亞(Avisaíl García)是球隊的重炮手，這個月14日才擊出隊史最遠的471英尺全壘打，但今(29)日對戰藍鳥的這支全壘打，與他生涯85支全壘打相較起來特別多了，因為這是發場內全壘打！

光芒與藍鳥對戰中，第3局A.賈西亞擔任首位打者，擊成右外野方向的高飛球，擊中球的當下A.賈西亞還懊惱地低頭，看起來就像是知道這球肯定會被接殺。不過小白球就像是進入未知領域，頓時讓外野手葛瑞丘(Randal Grichuk)手足無措找不到球，最後飛球落地形成深遠安打，和葛瑞丘的站位差了十萬八千里。

光芒的純品康納球場(Tropicana Field)是室內球場(台灣俗稱巨蛋)，也許因此受光線影響，球隱身在屋頂中令人一時無法看清，葛瑞丘發現球落在後面後趕緊追球，不過這段時間足夠讓A.賈西亞趁機快腿跑成場內全壘打，僅花費16.69秒衝完4個壘包，回本壘得分。

這是A.賈西亞本季第10轟，同時是生涯首次場內全壘打，不過這罕見的紀錄在光芒本月已經發生第二次了，上次是24日對戰印地安人，凱麥爾(Kevin Kiermaier)的飛球讓2位外野手相撞後倒地不起，形成場內3分全壘打。而本場比賽光芒使用假先發策略，由史丹耐克(Ryne Stanek)先發2局後退場，接著讓4位牛棚投手合力撐完全場，並成功以3比1擊敗藍鳥。

(中時電子報)