華為向美國法院提出簡易判決動議，要求宣布美國總統川普簽署的2019國防授權法違憲。

華為向美國法院提出簡易判決動議，要求宣佈美國總統川普簽署的2019國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）違憲。

據路透與今日俄羅斯（RT）29日報導，中國大陸電信大廠華為已經就相關法案提起訴訟，29日也已提交「簡易判決」動議，要求法院宣佈該法案違憲。

華為公司首席法務官宋柳平說，美國憲法禁止國會通過任何「剝奪公權」，也就是不經任何審理，就能懲罰個人或團體的法案。不過，美國國會卻在去年夏天通過針對華為的剝奪公權法案，針對特定的華為設備實施廣泛禁令。

華在聲明中說，這項禁令是典型的剝奪公權法案，違反了正當程序。聲明並指出，該法案直接判定華為有罪，對華為施加了大量限制措施，目的顯而易見，就是要把華為趕出美國市場。聲明中強調，這是「用立法代替審判」的暴政，是美國憲法明確禁止的。

美方要求聯邦機構不得採購、聯邦承包商不得使用，而聯邦貸款與援助接受方也不得使用政府資金購買華為產品。這項法案也適用其他企業，只要美國防長合理地認為，這些公司由北京政府擁有或控制，或是與中方政府有關即可。

宋柳平還在《華爾街日報》（Wall Street Journal）上發表的文章中指出，就算這項法案符合美國憲法，對促進美國國家或資訊網路安全也沒有助益，更無法解決使用中國大陸零組件件或軟體的全球供給鏈風險。

據《環球時報》報導，中國人民公安大學法學院張潤博士說，「簡易判決」是英美法系國家民事訴訟中很普遍的一項制度，就是允許法官不經開庭審理，而直接對案件全部或部分做出有約束力的判決，以簡化訴訟程序，加快訴訟進程。

事實上，華為曾在3月時就曾針對美國國防授權法案控告美國聯邦政府。當時輪值董事長郭平強調，「美國一直未能提供任何證據，以證明華為構成網絡安全風險，卻不斷向其他國家施壓，要求禁止華為參與建設5G網絡，濫用立法程序」。不過專家坦言，由於國會擁有保護國家安全權力，基於權力分立原則，一般而言法院不會願意事後質疑國會的決定，很可能駁回華為的提訴。

(中時電子報)