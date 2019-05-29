2019.05.28新聞深喉嚨 出訪機密曝光、會議內容外洩...韓市府「內鬼難防」搞破壞？

高雄市長韓國瑜上周被黑韓連環爆，不僅「花天酒地」還傳出去王姓女子家過夜打麻將。台南市議員謝龍介說，他很納悶韓國瑜被打成這樣鼻青臉腫，但民調還是有31%都不會掉，於是問韓粉「你們為什麼不變?」韓粉告訴他「選舉不是在選聖人」，過去他們都在選包裝好的，這次不是，他們要選一個很真的，跟他們販夫走卒一樣很真實，會打麻將、會喝酒又怎樣?

高雄市長韓國瑜上周被一波接一波的黑韓手段攻擊，從「睡前一杯高粱酒」到「帶小姐出場」，到「在王姓女子家過夜打麻將」，最離譜的是「韓冰非李佳芬親生」，還傳出有人在製作「非常光碟」，但韓國瑜民調仍是國民黨最強的。

台南市議員謝龍介昨日在《新聞龍捲風》說，韓國瑜民調最差就是31%，被打到鼻青臉腫的時候。柯文哲最差是22%，賴清德最差是17%，這都撐住了，差不多是底線。韓國瑜經過這樣的波折，謝龍介說「我也想不通」，被打成這樣，韓粉還是支持，一下喝酒、一下打麻將。主持人王又正補充「還偷生小孩」。

謝龍介說，他早上在高鐵，人家還打到服務處說「你們還不出車」。他跟韓粉說，就叫你們不要打了，服務處沒有行政動員，絕對沒安排車。他6/1日已經跟韓國瑜請假了另有行程，韓粉這樣一直打一直打，說不定他就得改行程，6/1日就要出席了。

謝龍介問韓粉「為什麼韓國瑜被罵成這樣，你們為什麼不變?對他的支持都沒變?」韓粉回答他「龍介，我投票投20幾年，很簡單，大家都在做聖人。選舉不是在選聖人，大家都在包裝就對了，大家都裝得像聖人一樣。」所以他們說，我們不選聖人，那些包裝公司包裝出來，大家都是聖人。」

韓粉向謝龍介說，過去我們在選聖人，現在不是「我們選一個很真的」跟我們一樣，他還會打麻將，其他人不會打麻將嗎?我們現在選一個，跟我們這些販夫走卒一樣，不會裝聖人，我們也會喝酒，他也會喝兩杯，那又如何?

謝龍介說，過去台南市有一個市長蘇南成，也當過高雄市市長。台灣政治人物，有「蘇大頭」、「大頭成」的外號。跑攤的時候，西裝一脫袖子一挽，坐下來就米酒乾一杯。謝龍介說，過去南台灣聽到「大頭」大家就茫了，經過三十年又出了一個「禿頭」。

謝龍介說，韓粉覺得韓國瑜「他的生活就跟我們一樣」，所以你們越打他，韓粉越覺得好笑， 「你越把他講成這樣，我們越要支持他」，他終於找到韓國瑜支持度不會掉的原因。

(中時電子報)