雲林縣虎尾鎮長丁學忠（右三）等端出美味限定綜合粽，新住民姊妹端出各國異國粽，右而左為越南、大陸、泰國及柬埔寨。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮長丁學忠、前立委張嘉郡、虎尾代表會主席林嘉弘（左而右）端出美味粽子，邀請大家參加虎尾大崙腳端午活動。（許素惠攝）

數十萬東南亞及大陸新住民成為台灣最親密的家人，雖然許多文化不同，但是過端午節卻是共同佳節，雲林縣虎尾鎮6月1日將舉辦「盡情FUN粽，虎尾好樣」活動，新住民姊妹29日上午率先端家鄉粽，訴說母國的端午故事，鎮長丁學忠力邀大家一起來品嘗異國粽。

虎尾鎮公所為即將在虎尾大崙腳公園登場的活動暖身，代表會表席林嘉弘、青埔基金會董事長張嘉郡、鎮民代表李素娥、李政峰和各里長都大力宣傳。

柬埔寨、越南、泰國新住民洪麗夢、阮秋月、鐘琪妮等端出了母國的粽子走秀，和台灣大不同，有長筒形、四方形，大陸的則狀似麵包，非常有趣，丁學忠化身大主廚端出限定版的綜合粽，包羅各國美粽。

洪麗夢說，柬埔寨的端午節是在9月，大家準備粽子祭拜過世的親人，並送粽子給長輩表示敬意。鐘琪妮指出，泰國端午節將粽子送給出家和尚，表達對佛教信仰的虔誠。

丁學忠表示，端午節美食文化交流活動有粽藝飄香包粽比賽、粽夏吹龍舟、香包DIY、樂團表演、新住民上菜秀等內容，而為推廣糖都特產，也有限量版的「虎尾限定組合粽」，內容包含鹼粽、虎尾砂糖（糖漿沾醬）、粿粽（內為花生餡料）及肉粽、玉米鬚茶5樣組合，現場提供千人異國料理免費品嘗。

(中時 )