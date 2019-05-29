亞洲小姐出身的47歲香港女星張文慈(Pinky)，不僅外貌亮眼，演技也備受肯定，相當受到觀眾喜愛，在兩岸三地都有不少粉絲，然她昨卻驚爆遭中國大陸女狂粉騷擾，對方不但追她到她香港的家，更因見不到她而崩潰，反而控訴張文慈害她流產，情節超展開！

狂粉由愛生恨！據《東方日報》報導，張文慈不但接戲，還會到中國大陸商演，因此跟大陸粉絲常有互動機會，其中，有名女粉絲瘋狂追星4年，只要有張文慈的活動就會出席，張文慈也感念該粉絲不遠千里情義相挺，因此常趁表演空檔抽空跟對方合照甚至茶敘，以感謝粉絲支持。

沒想到對方得寸進尺，開始對偶像提出無理的要求，張文慈深感壓力因此予以婉拒，對方眼見無法如願，便由愛轉恨，在微博開設許多分身帳號，找打手發文抹黑、咒罵張文慈，大鬧一場後卻又開始「反省」，覺得自己這麼做是錯誤的，再向張文慈道歉。

然狂粉的胡鬧沒有盡頭，不久後她又故態萌發，該女粉絲到了香港，但卻無法跟張文慈見面，竟憤而以假名傳訊息給偶像接洽工作用的手機，謊稱帶著身孕來台舟車勞頓，因此流產，砲轟張文慈謀殺她腹中胎兒，甚至換了男性假名傳訊，說自己在張文慈家樓下，要她立刻下樓見面，讓張文慈看了心生懼怕，只能封鎖其帳號並停用工作用手機。

最近，更有不明人士傳訊息給張文慈的親友、合作廠商及電視台，要他們別再錄用張文慈，又放消息訛稱「香港警務處已立案調查張文慈騙財騙感情」，指張文慈要粉絲寄禮物到她弟弟家附近的物流中心，「一家人貪得無厭！」，由於牽扯到家人，讓張文慈忍無可忍，最後在朋友陪同下前往九龍城警署備案，她身心俱疲表示，只希望粉絲停止不理性的行為，也不希望自己跟親友的生命安全受到威脅，坦言整件事情深深影響到她情緒，心裡很難受。

(中時電子報)