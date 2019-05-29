自詡為「韓家軍」的國民黨基隆市黨部主委暨立委初選參選人黃希賢，號召基隆的韓粉，6月1日一起前往凱道聲援。（張穎齊攝）

高雄市長韓國瑜6月1日將親自參加於總統府前凱達格蘭大道舉辦的挺韓誓師大會，估計將破10萬人，聲勢浩大。自詡為「韓家軍」的國民黨基隆市黨部主委暨立委初選參選人黃希賢，號召基隆的韓粉，當天一起前往凱道聲援，秉持「非韓不投，無韓郊遊」的口號，相挺韓國瑜。

數十名韓粉近期集結在國民黨基隆市黨部與黃希賢服務處，表達6月1日要親自前往凱道挺韓的立場，並由首位表態挺韓的黨部主委黃希賢率隊，眾人齊呼「非韓不投，無韓郊遊。」

「韓粉只有60萬是被低估了！」基隆的韓粉表示，終於讓他們北部民眾等到這麼大型的造勢大會，實在太開心，如果明年總統大選沒有韓國瑜，他們絕對不投，大家當天一起去郊遊，且她認為應該不只60萬名鋼鐵韓粉，這應該是被低估了。

黃希賢表示，近來「黑韓」風波不斷，但他支持韓國瑜選總統的心絲毫不減，韓在議會屢被民進黨議員刁難、找碴，黨內又看不出黨中央在怎麼運作，但韓的支持率根本沒下降，韓國瑜站在庶民的角度，獨自面對外界打擊，讓基層非常焦急，認為正義無法伸張。

黃希賢說，他的服務處一直接到有沒有人可以帶隊去挺韓的電話，所以讓他決定號召基隆韓粉當天搭火車去台北，由於自己現在是立委初選參選人的身分，不方便租車，以免被黑。

黃希賢呼籲，6月1日想去的民眾，可在基隆火車站南站集合，他的服務團隊會帶大家搭乘12時30分的車，然後下車走到凱道大會師，而他則會先到凱道勘查，並舉著基隆市的牌子等候大家，保守估計會有200名基隆人一同前往。

(中時 )