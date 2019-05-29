2019年營業車夏季汽車燃料使用費將於6月開徵，繳費期限一個月，交通部公路總局表示，各區監理機關已陸續寄出繳納通知，車主可持單靠櫃繳費，還可申請電子郵件接收帳單，此外，今年特別推出「手機簡訊」繳納通知，車主只需點選簡訊，就可線上繳費，一支手機就能搞定一切。

公路總局表示，今年度的營業車夏季汽車燃料使用費繳費時間為6月1日至6月31日止，目前各區監理機關已陸續寄出營業車夏季汽燃費開徵繳納通知書，車主可持單至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費，也可透過監理服務網，或電話語音轉帳代繳系統操作，以金融活期帳戶或信用卡轉帳繳納。

為響應環保與電子化服務，公路總局自2017年起受理自用汽、機車及營業車車主，可申請電子郵件方式接收電子繳款單，為再提升無紙化多元繳納，公總今年再推出「手機簡訊」繳費通知，車主只要點選簡訊，內含客製化繳費連結，即可查詢本年度應繳費明細，並可線上完成轉帳繳費。

公總表示，電子繳費不只可達到環保作用，也可省去車主繳費的交通成本，一支手機輕鬆搞定，另外公總也呼籲，營業車汽燃費每年按春、夏、秋、冬季徵收，為節省每次繳納所耗費時間，建議車主可申請以金融活期帳戶約定轉帳代繳，省時又方便。

(中時 )