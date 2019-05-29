嘉義市國小學童課後輔導班，懶人包資訊清楚。（廖素慧攝）

嘉義市各學校各項課後輔導班訊息。（廖素慧攝）

嘉義市國中小課後輔導、照顧班使用率不高，家長不清楚有這些措施，市長黃敏惠特別製作「課輔班懶人包」，在勇媽臉書及相關社群網站加強宣導，報給家長孩子知道，可以好好利用課輔班。

嘉義市議員戴寧日前在市議會總質詢，關切學生參加課後輔導班僅約1成，甚至有學校未明確傳達弱勢家庭免費參加課後輔導班的訊息，以致學生、家長不知道。

黃敏惠獲悉此問題，由其幕僚製作「課後照顧輔導措施懶人包」，以促進學生及家長能清楚快速了解國小學童放學後，學校開設各種班級的服務、收費或免費的詳情，讓學童可以在校等待家長。

目前嘉義市國小學生有「課後照顧班」、「學習扶助（補救教學）班」、「課後才藝班」等3種，3種課後照顧或輔導班最遲幫家長照顧孩子到晚上6點。

課後照顧班是針對雙薪家庭，孩子放學後依然可以留校做功課，並在校園活動、唱歌、遊戲，弱勢家庭完全免費，一般生依節數、人數酌收費用。

學習扶助（補救教學）班是針對國、英、數成績未盡理想的同學，按百分比篩選，經家長同意後參加，完全免費。

課後才藝班是針對課後想留在學校學習各項才藝的同學，聘請老師到學校教學，依才藝項目有不同收費。

(中時 )