針對蔡英文總統就職3周年講話，大陸國台辦發言人安峰山表示，民進黨當局拒不承認九二共識，支持和縱容各種台獨活動，拋出各種充斥「兩國論」的分裂言論，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，嚴重損害台胞的利益福祉。

安峰山今在國台辦例行記者會上表示，民進黨當局拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸關係發展的共同政治基礎，支持和縱容各種台獨活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出各種充斥兩國論的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻，而且嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。

安峰山強調，3年來，面對台灣當局和台獨勢力的各種挑釁和破壞，我們毫不動搖地堅持對台工作的大政方針，堅決貫徹落實習總書記關於對台工作的重要論述，堅定堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和扼制任何形式的台獨分裂的圖謀和行徑。

安峰山稱，大陸同時積極地貫徹以人民為中心的發展思想，秉持兩岸一家親的理念，努力擴大兩岸民間各領域交流合作，持續推出包括31條措施、向金門供水、制發台灣居民居住證等一系列惠台利民的政策措施，促進兩岸融合發展和同胞心靈契合。

安峰山稱，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。大陸將團結廣大台灣同胞和我們一道克服困難，排除障礙，努力推動兩岸關係和平發展，扎實推進和平統一進程，這是任何人任何勢力都無法阻擋的。

(中時 )