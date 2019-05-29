海龍快艇破浪飆速，馳騁在料羅灣開闊水面。（李金生攝）

特攻隊員滲透岸際，快速襲殺敵軍衛哨。（李金生攝）

特攻隊員滲透岸際碉堡，快速襲殺敵軍衛哨。（李金生攝）

敵軍發現遭到滲透，立即回擊與特攻隊員激烈駁火。（李金生攝）

被譽為地表最強悍部隊之一的金門兩棲偵察營執行滲透突擊作戰任務。（李金生攝）

特攻隊員利用絕壁垂降，迅速脫離滲透目標。（李金生攝）

特攻隊員在敵火下由快艇安全接應撤離。（李金生攝）

金防部機步營部隊參加演訓，展現戰術機動運作的訓練成果。（金防部提供）

金防部機步營部隊參加演訓，展現戰術機動運作的訓練成果之一。（金防部提供）

國軍「漢光35號」演習金門場今（29）日在料羅灣登場，被譽為地表最強悍部隊之一的金門兩棲偵察營執行滲透突擊作戰任務，海龍快艇破浪飆速馳騁，特攻隊員神出鬼沒進擊，在槍林彈雨和爆破硝煙中，展現第一線駐軍精湛戰技和高昂士氣。

這項今起連續進行5天的年度演習，首場在料羅灣金防部82據點登場，以我方岸際重要目標遭敵軍占領，並建立通信指揮設施為想定狀況，由金門兩棲營從海上展開回擊行動，迅速癱瘓敵方指揮中樞，策應友軍完成作戰任務。

在金防部政戰主任史順文少將、副主任王泓堅等人的坐鎮督導下，兩棲特攻戰演練海上滲透，岸際接敵，目標突擊，特種爆破與敵火下撤離等課目，充分驗證特種部隊岸際滲透與困難地形潛伏的戰訓成果。

清晨8時許，2艘海龍快艇出現在料羅灣開闊水面，迅速往82據點搶灘登陸，在斥候偵察導引下，特攻隊員滲透襲殺岸際衛哨，隨即在特種爆破巨響中，進行小部隊戰鬥和格殺後，利用絕壁攀降脫離目標，在敵火下由快艇安全接應撤離，操演過程十分震撼緊湊，在槍林彈雨中呈現兩棲官兵平時訓練成果。

金門兩棲偵察營長張皓琰中校表示，這項演練首次以開闊南海面沙岸地形進行搶灘登陸，結合平時訓練與戰時作戰場景，驗證單兵和作戰部隊戰技嫻熟程度之外，更考驗幹部指揮應變及障礙突破的能力，防區官兵基於「軍民一體、同島一命」的決心，戮力於戰訓本務工作，誓死捍衛疆土前線，做為國人最堅強的後盾。

(中時 )