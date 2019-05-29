美中貿易戰陷入僵局，外傳中國大陸可能利用在稀土供應方面的獨霸地位，限制對美國出口稀土，對此中國大陸國家發展和改革委員會表示，「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品反用於遏制打壓中國的發展，那麼稀土主要產地人民與中國人民都不會高興的」。

稀土被稱為「21世紀的科技金屬」，為高科技產業必備。而中國大陸稀土儲量占全球35%至40%，產量卻占全球60%以上，一向被中國大陸視為資源戰略中的王牌。自美中貿易戰新一回合開打後，中國大陸國家主席習近平20日與中美貿易談判代表劉鶴一同赴江西瞭解贛州稀土產業發展情況，外界認為此舉是北京釋放將稀土視為手中王牌的動作。

綜合陸媒28日報導，對於北京是否打出稀土牌，限制稀土對美出口，多家陸官媒釋出訊號，表示中國大陸正認真考慮限制對美出口稀土，如《環球時報》社評〈美方應當想到中國有稀土這張牌〉指出，「如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土這個武器應當是遲早的事」。而《人民日報》也以〈美方不要低估中方反制能力〉社論指出，「有分析認為，『中國對稀土市場的主導地位，已賦予北京還擊之道』」，暗示北京可能出這張「王牌」。

對此，據陸媒《觀察者網》報導，負責總體經濟政策的中國大陸國家發展和改革委員會相關負責人表示，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。至於是否可能將稀土作為反制武器，負責人表示「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的」。

另外，美國有線新聞網曾引述美專家看法，表示北京若將稀土作為戰略資源王牌，提高價格反而不利國內產業；據南華早報先前報導指出，唯一的稀土礦商MP Materials就表示，受到中國大陸將於6月1日起對稀土稀土濃縮物增稅衝擊，將於2020年底以前啟動自家稀土加工。

對此，環球時報社評表示，美國輿論近日不斷散佈向美斷供稀土可能「不起作用」的言論，反映的恰是美方很不希望看到中國打這張牌；此外，美國有稀土礦要建立起完整產業鏈，至少需要數年時間，而美方儲存的稀土產品一般估計只能使用幾個月，「旦失去中國稀土，美方肯定將面臨調整的很大困難」。

(中時電子報)