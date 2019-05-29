毒販林輝宏被控以「假旅遊、真運毒」手法，招攬6名男子赴泰國吞食海洛因毒球方式，以人體運毒來台，結果有2人因毒球在肚子侵蝕破裂毒發死亡，成為國內首件查獲以吞食海洛因毒球運毒案件，林輝宏涉嫌走私運毒部分，因已逾通緝時效，台北地院判免訴，另向北檢告發林涉嫌殺人罪，台北地檢署認定林已死亡，今將林不起訴。

檢方調查，毒販林輝宏（已受死亡宣告）、魯德海2人1993年間共謀自泰國走私毒品，由魯德海邀集友人張姓、吳姓、楊姓、呂姓、裴姓、劉姓6名男子，招待赴泰國免費旅遊，並承諾每人挾帶毒品來台，可獲10萬元。

林輝宏先至泰國購買海洛因毒品，並予分裝成每顆重5公克的「毒球」，1993年10月1日，魯德海代辦張男5人出境手續至泰國旅遊，10月7日林輝宏提供毒球給呂、劉、裴3人吞食，每人均吞食40餘顆。10月8日3人搭乘飛機回國闖關走私成功，並交付魯德海。

1993年10月11日，林輝宏在泰國某飯店內將海洛因毒品20餘、30餘及12顆分別交由張、吳、楊3人吞食挾帶，其中吳男當場因腹痛中毒死亡，張、楊2人仍於翌日返台。

檢警查獲2人後，張因中毒死亡，楊則送醫院急救陸續排出11顆毒球，才免於一死。北檢依懲治走私條例、肅清煙毒條例起訴林輝宏、魯德海及人體運毒交通共7人，另吳、張2人則因死亡不起訴。本案成為國內首件查獲以吞食海洛因毒球運毒案件，魯德海及5名交通均遭判處重刑，僅林輝宏未到案遭北院通緝。

今年4月，北院因林輝宏追訴權時效完成，判決免訴，至於林輝宏要求交通吞食毒球運毒，導致2人死亡，向北檢告發林涉嫌殺人罪，北檢因林逃匿失蹤多年，已被家屬聲請死亡宣告，認定林已死亡，今將林不起訴。

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(中時 )