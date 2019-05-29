談美打壓華為台企影響 國台辦：華為與台企強強聯合 10:562019/05/29 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國打壓大陸華為，對於台企衝擊，以及台積電表明不會停止向華為供貨，大陸國台辦發言人安峰山表示，此前華為公布的供應商名單裡面有不少台灣企業，可以說華為取得的成就裡面也有這些台灣企業的貢獻。華為和台灣的有關企業開展合作，有助於發揮企業間的互補優勢，實現強強聯合，為兩岸經濟共同發展發揮積極作用。 (中時 ) #華為 #企業 #台灣 #台企 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 遼寧惠台52條 支持台企參與基建 04:092019/05/25 焦點新聞 亞洲企業社會責任獎 台企獲獎最多 04:092019/05/25 金融．稅務 貴陽數博會今開幕 參展台企倍增 04:092019/05/26 兩岸新聞 華為全年手機出貨 恐減2成 04:092019/05/26 全球財經 大數據博覽會登場 11台企參展 04:092019/05/26 全球財經 台企瘋數博會 台灣雲協超給力 04:102019/05/27 話題觀察 江西惠台60條 邀台企參與國企混改 04:102019/05/27 焦點新聞 台企數博會參展 卡位5G商機 04:102019/05/27 全球財經 貴陽綜保區保稅端優惠 台企搶進 04:102019/05/28 全球財經 江蘇惠台76條 同等待遇是核心 04:092019/05/29 焦點新聞 兩岸熱門新聞 台媒問大陸是否考慮開放同婚？國台辦一句話回應 - 兩岸 - 旺報 華為包裹被「誤轉」美國 FedEx微博道歉網友狂轟 - 兩岸 陸學者看2020 經濟牌發酵 統獨牌失靈 - 焦點新聞 - 旺報 澳軍艦航行南海 解放軍嚴密監控 - 焦點新聞 - 旺報 《環球時報》社評：美方應當想到大陸有稀土這張牌 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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