針對美國打壓大陸華為，對於台企衝擊，以及台積電表明不會停止向華為供貨，大陸國台辦發言人安峰山表示，此前華為公布的供應商名單裡面有不少台灣企業，可以說華為取得的成就裡面也有這些台灣企業的貢獻。華為和台灣的有關企業開展合作，有助於發揮企業間的互補優勢，實現強強聯合，為兩岸經濟共同發展發揮積極作用。

(中時 )