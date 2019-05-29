逢中必反！新北市議會29日市政總質詢，民進黨議員質疑新北創力坊管理不當，提供中資企業場地舉行「亞洲億元基金投資徵件計畫」，認為新北市府是陸資入侵幫兇；新北市長侯友宜表示，創立坊是委託交通大學營運，對於違法出借場地，市府將依合約究責，也會明確訂定管理規則，不能再犯。

新北市議會市政總質詢第三天，由新北市議會黨團議員羅文崇、陳文治、張錦豪、戴瑋姗、陳世榮、張維倩、李余典、彭成龍聯合質詢。

戴瑋姍說，新北創力坊是朱前市長推動具備創業加速器、投資媒合與產業媒合暨對接功能的創業環境，但在4月25日舉辦徵件計畫的廠商是「901兩岸青創聯盟」，團隊多是台商創二代，但指導單位「乾隆控股」上頭其實是「河北省供銷合作社總社」，舉辦活動的背後，恐是中資入侵的跳板。

張維倩說，根據兩岸人民關係條例，陸資不能在台成立分公司、辦事處，活動是4月舉辦，市長卻是5月才知，對情資如此散漫，市府把關不嚴，都推給委辦的交通大學，市府帶頭違法亂紀，豈不天下大亂。

張錦豪則說，除創力坊，許多里長活動到大陸，表面是交流，實際是招待、思想洗禮，近年更有許多老師揪團帶學生出國去大陸，用免費低廉價格進行思想改造，對岸回訪台灣，學校還要提供場合，更在校園LED看板貼出「歡迎某某領導」，提供場合給對岸統戰，成何體統。

侯友宜說，校長帶師生到大陸交流行之有年，這些都建構在教育、文化，彼此互相學習、觀摩，不用去談政治，學習別人長處，別人也學習我們優點，不只去大陸，也有去美國、歐洲，教育局一定會好好把關，交流內容要跟教育有關。

侯友宜也說，陸資進來要經過中央審核，市府得知創立坊場地違法出借後，有召開檢討會，要求交大提出報告，會更嚴格控管，以要依合約內容開罰。

(中時 )