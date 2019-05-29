(14:09更新內文)台北－上海雙城論壇時間還未定，媒體今問台北市長柯文哲，若大陸方面希望他講九二共識才能去？柯說，自己不是國民黨的，應該標準不一樣啦！至於目前雙城進度，他說，從現在到6月上旬雙方會喬時間。

至於昨天柯文哲接受電視台專訪時說到，當對岸官員來台時，他告訴對方，人人有飯吃的朝代沒幾次，現在至少沒有說像文革，一次餓死很多人，但「精益求精、可以更好」，蔣經國在台灣經驗他們可以參考，慢慢放，民主不是一次就民主，還是鼓勵大陸往自由民主方向前進。

媒體今也關心，這番說法「大陸能接受嗎？」會不會因此去不了雙城論壇？柯文哲表示，這沒什麼啊，我們跟大陸還是同文同種，還是希望他可以變好，我倒覺得比文化大革命，大陸還是進步很多，但好可以更好，蔣經國時代的處理方式，雖然過程當中還是有些吵吵鬧鬧，但比起韓國的轉型還是好多了。

這樣的說法，大陸審核過嗎？柯文哲說，這是我們個人想法，他之所以說五個互相，多加一個互相諒解真的很重要，我知道她有困難、他知道我有困難，這很重要。

今下午市政總質詢上，柯文哲進一步說明，所謂「不同標準」是指，對岸對不同層級應該會有不同要求，像是他就把雙城論壇定義在「兩岸城市交流」。

(中時 )