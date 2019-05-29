今年是成大醫學系最後一屆7年制學生與首屆6年制學生共同畢業，考驗醫學系畢業生專業素養及真正臨床能力的「臨床技能測驗（OSCE）是醫師國考不可或缺一環，146名畢業生100％全部測驗通過。醫學院院長張俊彥表示，原本有點擔心6年制醫學生少了1年醫院臨床訓練，影響OSCE表現，如今證明成大醫學院訓練紮實，過去7年制，應屆生在OSCE也有全壘打紀錄。

2013年起醫學系學制由7年改為6年，今年6年制、7年制同時畢業，7年制從此步入歷史。醫學系系主任謝式洲表示，擔任醫師要通過醫師國考，這是一項過3關的考試。一般醫學系大四結束約7月底，先考第一階段基礎醫學筆試，畢業後於6月中下旬再考第二階段臨床醫學筆試。筆試無法評量出醫師專業素養與臨床能力，為此，畢業前必須參加OSCE，通過才符合資格可報考第二階段醫師國考。

6年制學生在5、6年級以實習醫學生身份，在老師指導下到醫院實習，但仍要修一些學業課程，不同於7年制學生，最後一整年全天候浸在醫院裡。謝式洲坦言，6年制學生參加OSCE，系上老師多少會擔心，憂心5月下旬公告檢測成績不理想，現在成績公布全員通過，終於鬆了一口氣。

「6年制不像7年制，最後一年都浸在醫院實習，第一線接觸與照顧病人，剛開始準備OSCE很不安，擔心臨床技能不夠熟練，不能過關。」大六生呂恆安說，幸好多慮了，成大臨床技能中心有很多練習用的模型、設備，練著練著技術就掌握到訣竅。

OSCE不僅測技能，也藉此了解醫師與病人的互動及對病症的判斷。6年制的王業斳說，這部份不只可測出基礎醫學能力外，也看得出醫療判斷的邏輯以及醫師對病人的態度，以臨床診斷相關課程來說，大四上學期在教室上課，同學間兩兩練習，下學期進入醫院見習，5、6年級時又在教授醫師指導下到醫院做更多的觀察與實作，就這麼循序培養出素養與實力。

7年級的陳品諭私下表示，自己沒有特別準備OSCE，如實將最後一年在醫院實習、照顧病人的經驗呈現出來。檢測項目之一要從「標準化病人」的主訴去判斷疾病類別，雖然不容易，但長期以來的醫學邏輯訓練，還是能從各項蛛絲馬跡中做出專業適切的推斷。

成大設有「臨床技能中心」，提供完善的模擬診間、加護病房，各項電腦化的心肺復甦術、氣管插管、鼻胃管、導尿管等模型，讓學生練習與操作。紮實的基礎醫學知識、清晰的臨床邏輯思路、完善的訓練場域以及不忘人文關懷，成大醫學系歷年來在OSCE的成績，通過率近100％，今年更是新舊制兩屆畢業生100％全部過關。

OSCE由衛福部認可的教學醫院、台灣醫學教育學會、衛福部、教育部、考試院考選部組成「醫學臨床技能測驗試務委員會」共同辦理臨床技能測驗，是醫師國考資格一環。考生要以「標準化病人（通過認證的病人扮演者）」為對象，進行包括病史詢問、身體檢查、臨床判斷與處理病人狀況、溝通與衛教、態度及專業素養的測試，以及展現簡易臨床技能。美國、日本、加拿大、韓國等在國家醫師考試也都加入OSCE。

(中時 )