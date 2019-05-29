對於民進黨政府近日動作頻頻，繼日前延長馬英九、吳敦義的出境管制後，加碼限制台灣退將赴大陸活動，大陸國台辦發言人安峰山表示，民進黨當局出於一黨一己之私，以政治理由限制兩岸人員往來和交流，打壓參與兩岸交流的灣人士，這與台灣民眾希望加強兩岸交流的願望是背道而馳的，嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。

安峰山在今日國台辦例行記者會上表示，兩岸同胞通過各種形式開展交流對話和溝通合作，為改善和發展兩岸關係、增進兩岸同胞的利益福祉發揮了重要的作用。

安峰山批評，一段時間以來，民進黨當局出於一黨一己之私，以政治理由限制兩岸人員往來和交流，打壓參與兩岸交流的台灣人士，這與台灣民眾希望加強兩岸交流的願望是背道而馳的，嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。

安峰山強調，我們願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，繼續深化與台灣各黨派、團體和各界人士的交流合作，與廣大台灣同胞一道來共同推動兩岸關係朝著正確的方向發展。

(中時 )